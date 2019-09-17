2019-09-17T19:44:15+03:00
Происшествия

В Белгородской области «КамАЗ» влетел под поезд

Грузовик превратился в груду металлолома
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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ДТП произошло 17 сентября в начале шестого вечера в Волоконовском районе. На железнодорожном перегоне «Хутор Рай – Валуйки» мужчина 1978 года рождения, управляя автомобилем «КамАЗ», совершил столкновение с локомотивом грузового поезда.

Обошлось, к счастью, без жертв. Хотя грузовик после столкновения превратился в груду металлолом, водитель чудом не пострадал.

По информации пресс-службы УМВД России по Белгородской области, сотрудники ГИБДД сейчас устанавливают обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия. На место ДТП выезжали медики и спасатели. В Главном управлении МЧС региона сообщили о ликвидации последствий аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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