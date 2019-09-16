В ходе операции «Мак – 2019» полицейские нашли в гараже у белгородца больше двух килограммов марихуаны

СЕГОДНЯ 14:12 2019-09-16T14:12:57+03:00

За хранение наркотиков в крупном размере мужчине грозит до десяти лет лишения свободы

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При проведении операции «Мак – 2109» полицейские задержали по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков 30-летнего жителя Белгорода. В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что в гараже у мужчины обнаружили крупную партию марихуаны. Запрещенное вещество хранилось в пластмассовых ведрах и полиэтиленовом пакете.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Всего правоохранители изъяли 2 килограмма 332 грамма измельченной и высушенной травы. Возбуждено уголовное дело. За хранение наркотиков в крупном размере мужчине грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU