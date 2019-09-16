2019-09-16T14:12:57+03:00
Общество

В ходе операции «Мак – 2019» полицейские нашли в гараже у белгородца больше двух килограммов марихуаны

За хранение наркотиков в крупном размере мужчине грозит до десяти лет лишения свободы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

При проведении операции «Мак – 2109» полицейские задержали по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков 30-летнего жителя Белгорода. В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что в гараже у мужчины обнаружили крупную партию марихуаны. Запрещенное вещество хранилось в пластмассовых ведрах и полиэтиленовом пакете.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Всего правоохранители изъяли 2 килограмма 332 грамма измельченной и высушенной травы. Возбуждено уголовное дело. За хранение наркотиков в крупном размере мужчине грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгороде полицейские изъяли у мужчины 25 свертков с героином
В Белгородской области состоялся открытый зрелищно-событийный фестиваль «Боткинская осень»
В Белгородскую область с начала года пытались провезти 3 тонны опасной продукции
У Белгорода опять есть шанс принять Чемпионат мира по волейболу 2022
Белгородцы изучили цифровые решения «Ростелекома» своими Rukami
Белгородская управляющая компания оплатила многомиллионный долг
В Белгороде убитого водителя такси проводили в последний путь
В понедельник центр Белгорода будет закрыт для машин
В Белгороде на Харгоре маршрутки не поделили пассажиров
В Белгородскую область постепенно приходит осенняя погода
Часть Белгорода на несколько дней останется без света
Жительница Белгородской области обманула 13 человек
В Белгородской области у пенсионерки украли с дачного участка бочку
«Мираторг» подарил сотрудникам путевки в Сочи
В Белгородской области сотрудники УФСБ и МЧС уничтожили схрон боеприпасов
«Открытие» и Русское географическое общество: отправляемся в путешествие!