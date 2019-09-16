2019-09-16T12:14:35+03:00
Спорт

У Белгорода опять есть шанс принять Чемпионат мира по волейболу 2022

Областной центр вновь включен в число кандидатов на проведение матчей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Напомним, в начале августа Международная федерация волейбола объявила 10 российских городов, в который пройдут матчи Чемпионата мира в 2022 году. Белгород, одним из первых подавший заявку на проведение соревнований, в этот список не попал.

Сейчас областной центр вновь включен в список претендентов на проведение игр. По словам президента ВК «Белогорье» Геннадия Шипулина, Белгород заслужил право проведения матчей ЧМ-2022 и был готов бороться за это.

- Статус нашего города определится позднее. ФИВБ еще не раз будет проверять, как идет подготовка к турниру, насколько готовы выбранные города его принять,— поясняет Геннадий Шипулин.— Мы готовы участвовать в любом качестве: проводить игры, товарищеские спарринги или турниры, адаптационные сборы и т. д. Будем мы ближайшим резервом или же Белгород станет одним из основных городов для проведения ЧМ – покажет время. Со своей стороны, мы сделаем все, чтобы у нас все проходило на высочайшем уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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