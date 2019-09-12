В Белгородской области пройдет праздник «Боткинская осень»

12 Сент. 20:31 2019-09-12T20:31:06+03:00

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В субботу, 14 сентября, обитателей села Новая Таволжанка ждут незабываемые впечатления. Они смогут окунуться в удивительную атмосферу светских салонов ХIX века, пожертвовав закрутками и уборкой огородов ради открытого зрелищно-событийного праздника «Боткинская осень» в Новотаволжанском центре культурного развития. Интерактивная площадка «Бальная зала» помимо театрализованного пролога в честь Боткиных позволит всем желающим приобщиться к тайне бального танца. А в «Чайном салоне» можно будет не только продегустировать чай, но и сварить диковинное варенье, построить сахарный замок.

«Мужской салон» привлечет представителей сильной половины, которым будет предложен шахматно-шашечный турнир, а особо азартным - и выставка охотничьих трофеев, собак. Не обошли на празднике вниманием и дам, которым в одноименном салоне будет дан мастер-класс по вязанию крючком, а также предложены викторина вееров, выставка-продажа фарфоровых кукол.

Не заскучают на празднике и самые маленькие, которых ждут разнообразные развлечения - конкурсы, викторины, аттракционы и катание на лошадях.

ИСТОЧНИК KP.RU