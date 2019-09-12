Белгородец зарезал бывшую жену из-за ревности

СЕГОДНЯ 17:51 2019-09-12T17:51:03+03:00

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По версии следствия, ночью 9 сентября злоумышленник караулил бывшую супругу возле ее дома. Когда женщина появилась, ревнивец трижды ударил ее ножом в грудь и скрылся с места преступления. На крики о помощи среагировали соседи и вызвали скорую. 42-летнюю потерпевшую отвезли в медицинское учреждение, где наутро она скончалась от полученных травм.

Вспыльчивому жителю областного центра предъявлено обвинение в убийстве. Сейчас мужчина находится под стражей.

Следствие устанавливает все обстоятельство совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СК региона.

ИСТОЧНИК KP.RU