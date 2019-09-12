СЕГОДНЯ 14:26 2019-09-12T14:26:56+03:00

В Белгороде продолжается сбор средств на памятник пограничникам всех поколений. Фото: управление по взаимодействию со СМИ администрации Белгорода.

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28 мая 2019 года был освящен и открыт закладной камень будущего памятника пограничникам всех поколений. Идея воздвижения памятника принадлежит руководству Пограничного управления и Совету ветеранов БРОО ветеранов-пограничников ФСБю Она получила поддержку на уровне Белгородского городского Совета. Он своим решением утвердил макет памятника, который планируется возвести к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

По задумке автора, это должна быть бронзовая скульптурная композиция воинов-пограничников четырех исторических периодов: времен Белгородской засечной черты, гражданской и Великой Отечественной войн, событий на острове Даманский, боевых действий в Афганистане, Чечне и других горячих точках. Четыре фигуры будут расположены вокруг символа государственной границы – пограничного столба. Высота скульптур составит 3 метров, вместе с гранитным постаментом композиция достигнет 7 метров в высоту.

Общая стоимость возведения монумента с гранитным постаментом — 13 миллионов 968 тысяч рублей. Ветеранами-пограничниками, вдовами, сотрудниками Пограничного управления и членами их семей собрано более 700 тысяч. Сбор средств для строительства памятника продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU