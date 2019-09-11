2019-09-11T17:07:38+03:00
Общество

Старооскольцев заставят считать минуты

Белгородстат проводит исследования об использовании времени суток
Ирина ТАРАСОВА
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Старооскольцев заставят считать минуты.Старооскольцев заставят считать минуты.
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День да ночь - сутки прочь. В ближайшее время старооскольцев расспросят, на что у них уходят эти самые сутки. Как сообщает Старооскольский отдел госстатистики, Белгородстат проводит выборочное наблюдение - как жители области используют суточное время?

Опрос проводится, чтобы установить причины, которые мешают активной трудовой жизни, здоровому образу жизни и воспитанию детей. Пока количество респондентов невелико: 490 домов по всему региону. В частности, в Старооскольском округе интервьюеры опросят 56 домохозяйств, из них 42 – в городе, а 14 – в селе.

А чтобы к вам не проникли мошенники, сотрудники ведомства обязаны предъявить служебное удостоверение. На документе должна быть надпись «Выборочное наблюдение использования суточного фонда населением». Удостоверение действительно только при предъявлении паспорта. Белгородстат обязуется не разглашать персональные данные и полученную при опросе информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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