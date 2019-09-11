2019-09-11T12:28:24+03:00
Общество

В Белгороде пройдет престижный международный форум

До сего момента в России его принимали лишь три территории
Екатерина ПАПАКИНА
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фото: пресс-служба НИУ "БелГУ".фото: пресс-служба НИУ "БелГУ".
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Симпозиум «Излучение релятивистских электронов в периодических структурах» начнет работу на базе НИУ «БелГУ» 16 сентября. Это известное и уважаемое во всем научном мире мероприятие проводится один раз в два года уже без малого три десятилетия.

В России форум проходил в Санкт-Петербурге, Томске, на озере Байкал. В 2017 году он состоялся в Германии, теперь же эстафета передана Белгороду.

Официальный язык симпозиума – английский. Что неудивительно: в научном форуме примут участие учёные более чем из 10 стран. Все они ведут исследования в области процессов излучения заряженных частиц в различных структурах и средах, физики пучков частиц и физики ускорителей, а также в смежных областях.

Как сообщают организаторы, главная цель симпозиума - развитие научного сотрудничества, создание условий для обмена результатами исследований между российскими учёными и ведущими специалистами мирового уровня, а также продвижение российской науки в ведущие мировые научно-исследовательские проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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