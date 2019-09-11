В Белгороде пройдет престижный международный форум
Симпозиум «Излучение релятивистских электронов в периодических структурах» начнет работу на базе НИУ «БелГУ» 16 сентября. Это известное и уважаемое во всем научном мире мероприятие проводится один раз в два года уже без малого три десятилетия.
В России форум проходил в Санкт-Петербурге, Томске, на озере Байкал. В 2017 году он состоялся в Германии, теперь же эстафета передана Белгороду.
Официальный язык симпозиума – английский. Что неудивительно: в научном форуме примут участие учёные более чем из 10 стран. Все они ведут исследования в области процессов излучения заряженных частиц в различных структурах и средах, физики пучков частиц и физики ускорителей, а также в смежных областях.
Как сообщают организаторы, главная цель симпозиума - развитие научного сотрудничества, создание условий для обмена результатами исследований между российскими учёными и ведущими специалистами мирового уровня, а также продвижение российской науки в ведущие мировые научно-исследовательские проекты.
ИСТОЧНИК KP.RU