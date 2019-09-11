Для старооскольских инвалидов оборудован спортивный зал

СЕГОДНЯ 11:57 2019-09-11T11:58:05+03:00

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В зале, открытом более 10 лет назад, установили шесть новых тренажеров: гребной и эллиптический снаряды, многофункциональный силовой центр, стойки для подтягиваний и медицинбол для лечебной физкультуры.

Примечательно, что такие обновления стали возможным благодаря грантам Благотворительного фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК. Председатель старооскольского отделения общества слепых Игорь Чертов и стал автором проекта, претворенного в жизнь для пользы 430 людей, стоящих на учете в организации.

Всего же в Старом Осколе реализуют 12 проектов грантовой программы «Стальное дерево». Среди одобренных конкурсной комиссией – сеть пунктов обмена книгами, образовательные программы для детей и молодежи, детские площадки для занятий спортом, проекты развития водного и велотуризма, создание арт-площадки и арт-объектов, обустройство этнических зон.

ИСТОЧНИК KP.RU