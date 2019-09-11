«Белгород» уйдет под воду 15 июня 2020 года

СЕГОДНЯ 09:34 2019-09-11T09:34:43+03:00

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В будущем году производственное объединение «Севмаш» должен передать атомную подлодку спецназначения «Белгород» военно-морскому флоту России. Об этом сообщил заместитель Министра обороны РФ Алексей Криворучко при посещении завода, сообщает пресс-служба ПО «Севмаш».

В свою очередь, генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко рассказал, что сейчас начались швартовные испытания подлодки и продолжается достройка. Все работы идут в строгом соответствии с графиком по всем этапам.

- Выход «Белгорода» в море запланирован на 15 июня 2020 года. Подписание приемного акта состоится в сентябре того же года в соответствии с контрактом, - отметил Михаил Анатольевич.

ИСТОЧНИК KP.RU