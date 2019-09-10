В Белгороде вор прямо в подъезде разобрал велосипед на запчасти

10 Сент. 17:31 2019-09-10T17:31:48+03:00

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С заявлением о краже в полицию обратилась 36-летняя жительница Белгорода. Она рассказала правоохранителям, что от ее велосипеда, припаркованного на лестничной клетке в подъезде, осталась одна рама.

Патрульные во взаимодействии с оперативниками задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний ранее судимый житель Белгородского района.

По предварительным данным, мужчина забрел в подъезд в поисках легкой наживы. Обнаружив велосипед, злоумышленник повредил противоугонное устройство, а затем разобрал транспортное средство. Его добычей стали два колеса, сидение, переключатели скоростей и тросик крепления. Сумму ущерба, причиненного преступлением, оценили в 10 тысяч рублей. Запчасти подозреваемый планировал продать, однако правоохранители изъяли похищенное и вернули законной владелице.

Отдел дознания УМВД России по Белгороду возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU