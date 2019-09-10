В Белгородской области осудят контрабандиста, который скрывался 8 лет

10 Сент. 17:04 2019-09-10T17:04:03+03:00

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По версии следствия, еще в мае 2011 года житель Донецкой области, ехавший из Москвы в Донецк, пытался контрабандой провезти в поезде сильнодействующее вещество. Злоумышленник спрятал таблетки от сотрудников Белгородской таможни в наволочке подушки. Однако незаконный груз обнаружили во время таможенного досмотра и изъяли на станции Валуйки.

В июле 2011 года подозреваемый скрылся от следствия и суда, поэтому производство по уголовному делу приостановили. А мужчину объявили в международный розыск. Спустя 8 лет, в июле этого года, злоумышленника задержали сотрудники погранслужбы Ростовской области. Все это время он скрывался на территории Украины.

Материалы уголовного дела направлены в Валуйский районный суд Белгородской области для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе Белгородской транспортной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU