2019-09-10T15:11:43+03:00
Общество

У жителя Прохоровского района в сарае нашли залежи марихуаны

В регионе проходит очередной этап операции «Мак – 2019»
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Оперативники задержали по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков 51-летнего жителя Прохоровского района. По предварительным данным, запрещенные вещества мужчина хранил в сарае. Полицейские обнаружили и изъяли в хозпостройке 769 граммов марихуаны, а также части растений конопли массой более 237 граммов. За незаконное хранение наркотиков мужчина может лишиться свободы на срок до десяти лет.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области также сообщили о том, что с 9 по 18 сентября на территории региона проходит пятый этап операции «Мак – 2019». Правоохранители призывают местных жителей сообщать в полицию о ставших известными фактах распространения и употребления наркотических средств, а также культивирования наркотикосодержащих растений и очагах их дикого произрастания в по номеру 02 или на «телефон доверия»: 8 (4722) 352-033.

ИСТОЧНИК KP.RU

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