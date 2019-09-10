2019-09-10T11:29:54+03:00
Общество

В Белгородской области из водоема вытащили тело мужчины

Причина смерти устанавливается
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.
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Вчера, 9 сентября, на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о происшествии на водоеме в селе Кострома Прохоровского района. На месте происшествия водолазы поисково-спасательной службы региона вытащили из воды тело мужчины 1979 года рождения. Происшествие случилось в месте, не предназначенном для купания. Специалисты устанавливают причину гибели.

Инспекторы ГИМС провели сегодня очередной рейд по местам рыбаков с целью профилактики происшествий и гибели на воде в осенний период. Нарушений не выявили, но чтобы любители рыбной ловли лучше усвоили правила поведения на водоеме, им раздали памятки.

Купальный сезон уже закрыт, поэтому сотрудники МЧС в очередной раз обращаются к отдыхающим с просьбой быть предельно осторожными на водоемах в осенний период. Чтобы избежать несчастных случаев, не купайтесь в холодной воде, так как она уже не прогревается до летних температур.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии – звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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