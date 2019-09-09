В Белгороде мужчина избил соседа за песни на балконе

9 Сент. 17:52 2019-09-09T17:59:02+03:00

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Конфликт произошел в одной из белгородских многоэтажек в минувшем августе около двух часов дня. По предварительным данным, 55-летний мужчина устроил на балконе сольный концерт. Однако его пение пришлось не по душе судимому 38-летнему соседу, который, сославшись на то, что ребенок не может уснуть, попросил «артиста» не шуметь. Однако тот, по всей видимости, то ли не расслышал, то ли вошел в раж и не смог остановиться. Возмущенный таким непониманием сосед отступать не собирался и тут же поднялся к квартире, откуда доносилось пение. Дверь разгневанному мужчине открыла сожительница оппонента. Не слишком-то церемонясь, скорый на расправу обладатель криминальной биографии прошел мимо женщины и принялся «учить» соседа манерам.

Закончилось все тем, что 55-летний мужчина попал на больничную койку с травмой брюшной полости и переломом челюсти. О доставленном «скорой помощью» пациенте в полицию сообщили медики.

Правоохранители задержали подозреваемого. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении 38-летнего жителя областного центра возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. За избиение соседа ему грозит до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU