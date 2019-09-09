На выходных в Белгородской области погиб в аварии 15-летний водитель мопеда

СЕГОДНЯ 16:05 2019-09-09T16:05:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Смертельная автоавария произошла 7 сентября в Ракитянском районе около пяти часов вечера. По предварительным данным, 15-летний водитель мопеда «Ирбис», двигаясь по улице Горянка села Вышние Пены, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. От полученных травм юноша погиб на месте происшествия.

Еще одно ДТП с участием несовершеннолетнего водителя произошло в первом часу ночи в Белгороде. Предварительно установлено, что 17-летний подросток за рулем автомобиля «ВАЗ 2109» двигался по улице Попова в направлении улицы 3-го Интернационала. Юноша ехал слишком быстро и, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где протаранил «Тойоту Рав 4», за рулем которой находилась 40-летняя женщина. После удара автомобилистка столкнулась с «Шевроле» под управлением 22-летнего молодого человека. В аварии пострадали водитель и 18-летний пассажир «девятки», а также находившийся в салоне «Тойоты» 37-летний мужчина.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции обращаются к жителям Белгородской области с призывом обратить внимание на то, чем в свободное время занимаются их дети. Правоохранители не рекомендуют оставлять без присмотра ключи от транспортных средств. Родителям также напоминают о необходимости провести с детьми беседы о важности соблюдения ПДД. Своеобразную «группу риска» представляют подростки возрастной категории «16+». Правоохранители обращают внимание родителей на недопущение управления скутерами и мопедами подростками, не имеющими соответствующей категории водительских удостоверений.

ИСТОЧНИК KP.RU