2019-09-08T16:16:49+03:00
Общество

Как проходил с утра единый день голосования в Белгородской области

54 избирательных участка в регионе были открыты в 8 часов утра
Ирина ТАРАСОВА
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В 8 часов утра в регионе было открыто 54 избирательных участка.В 8 часов утра в регионе было открыто 54 избирательных участка.Фото: "КП" Архив
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С утра только 774 избирателя,что составляет всего 3,03% приняли участие в дополнительных выборах депутатов Белгородского горсовета шестого созыва по одномандатным избирательным округам №2 и №3.

В дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Губкинского городского округа третьего созыва по одномандатным избирательным округам №3, №14 и № 16 на 10 часов утра приняло участие 746 избирателей (5,56%).

Соответственно 1053 избирателя (6,09%) в это же время проголосовали в досрочных выборах депутатов поселкового собрания городского поселения «Поселок Разумное» пятого созыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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