2019-09-05T20:30:13+03:00
Общество

Белгородские пожарные уверены: предотвратить лучше чем тушить

В городе проводится работа по профилактике ландшафтных пожаров
Ирина ТАРАСОВА
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Фото управления по взаимодействию со СМИ администрации Белгорода.Фото управления по взаимодействию со СМИ администрации Белгорода.
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В рамках проекта «Городская МедиаСреда» журналистам рассказали, какая работа ведется в областном центре по профилактике ландшафтных пожаров. Начальник управления ГОЧС Белгорода Виктор Баранов сообщил: на территории города объявлен 5 уровень пожарной опасности. С 23 августа в городском округе развернут оперативный штаб по контролю за ландшафтными пожарами и разработан план спецмероприятий.

В частности, определено 8 самых опасных в плане возникновения пожаров зон. В них выставлены оперативные группы. К работе привлечены казаки и студенческие отряды. В этих зонах проводится дополнительная опашка участков для создания минерализованных полос, помогающих ограничить распространение огня, покос травы и камыша. Р

Работы проведены на ул. Волчанской, Сумской, Трунова, ведутся на ул. Магистральной, Дальней, Садовой. В ЕДДС имеется доступ к 700 камерам, из них 17 – панорамных, ориентированных на ландшафты города. Для мониторинга привлекается также Як-12, оборудованный системой пожаротушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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