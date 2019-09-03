В Белгороде сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже
Сотрудники вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии РФ задержали 29-летнего жителя поселка Прохоровка. Имеющий судимость, неработающий мужчина средь бела дня обокрал белгородку, отняв кошелек и банковские карты. И теперь известная фраза: «Тебя посодют – а ты не воруй!» звучит для него, как руководство к действию.
Росгвардейцы, находясь на маршруте патрулирования, получили сообщение по радиосвязи, о том, что у женщины в подъезде дома по проспекту Богдана Хмельницкого украли кошелек. 54-летняя местная жительница рассказала, что злоумышленник поджидал ее в подъезде. Он выхватил бумажник, в котором было около 11 000 рублей, а также банковские карты у нее из рук. Она описала приметы грабителя.
В результате розыскных мероприятий в течение часа сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подходившего под описание мужчину.
Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU