В Белгороде за взятку задержали крупного чиновника

СЕГОДНЯ 15:37 2019-09-03T15:37:02+03:00

Начальник Белгородской дистанции гражданских сооружений подозревается в получении трех взяток в сумме 170 тысяч рублей

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Сотрудниками Белгородского ЛО МВД России на транспорте задержан местный железнодорожный чиновник. Оперативники установили причастность начальника Белгородской дистанции гражданских сооружений к трем фактам получения взяток на общую сумму 170 000 рублей.

Установлено, что в период с 2016 по 2017 годы чиновник получил незаконные денежные вознаграждения в виде взяток в значительном размере в суммах 46000, 47000 и 77000 рублей. Деньги были переданы за содействие коммерческой структуре при заключении договоров на оказание услуг по текущему обслуживанию теплового оборудования.

Собранные транспортными полицейскими материалы переданы в Воронежский следственный отдел Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. В отношении указанного лица возбуждено три уголовных дела по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом). С железнодорожного чиновника взяли подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU