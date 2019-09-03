2019-09-03T10:44:05+03:00
Общество

В новых микрорайонах Белгорода прозвенел первый звонок

Две начальные школы-детских сада открылись в День знаний в«Новой жизни» и «Спутнике»
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы администрации Белгорода.Фото пресс-службы администрации Белгорода.
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В День знаний в двух начальных школах-детских садах микрорайонов «Новая жизнь» и «Спутник» прозвенел первый звонок. На торжественную линейку в начальную школу – детский сад № 26 «Акварель» пришел 71 ребенок. Поздравить детей и родителей приехал мэр города Юрий Галдун.

Начальная школа с детским садом в микрорайоне «Новая жизнь» рассчитана на 400 мест: 200 предусмотрено для детей дошкольного возраста и 200 - школьного. Площадь здания, разбитого на блоки, составляет более 7,6 тысяч квадратных метров.

Фото пресс-службы администрации Белгорода.

Фото пресс-службы администрации Белгорода.

Авторы проекта по-новому организовали образовательное пространство, призванного максимально вовлечь детей в интерактивную среду, побудить их к исследованию окружающего мира. За современные решения проект был удостоен золотого диплома президента Союза архитекторов России.

Здание разбито на блоки. В дошкольном сформировано восемь групп, в том числе одна для детей раннего возраста. Для каждой созданы отдельные прогулочные площадки, раздевалки, игровые, спальные помещения, буфетные. Объединяет их музыкальный и физкультурный залы. Предусмотрены кабинеты узких специалистов.

В блоке начальной школы расположены восемь кабинетов, две спальни, игровая для группы продленного дня, спортивный и актовый залы, музыкальная, библиотека, кабинет для детей с ограниченными возможностями здоровья. Школьный стадион оснащен ударопоглощающим покрытием. Работать учебное заведение будет в режиме полного дня.

Распахнула двери для своих первых учеников и начальная школа – детский сад № 8 в микрорайоне «Спутник», где проблема нехватки мест в образовательных учреждениях стояла особо остро. Дошкольное учреждение рассчитано на 150 воспитанников, столько же детей готова принять начальная школа. В детском саду сформировано восемь групп, в том числе две для детей раннего возраста.

Начальная школа включает восемь кабинетов, две игровые комнаты для групп продленного дня, актовый и спортивный залы, кабинет для индивидуальных занятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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