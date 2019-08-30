Пан Лось нашел в Польше котов с липовой белгородской регистрацией

СЕГОДНЯ 17:04 2019-08-30T17:04:56+03:00

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Участковый ветврач Пшемыслав Лось из города Устшики-Дольне, расположенном вблизи границы с Украиной, обратил внимание на пять представителей семейства кошачьих, которых пытались ввести в Польшу. И если усы, лапы и хвост не заинтересовали пана Лося, то вот подлинность их ветеринарных сертификатов вызвали большие сомнения.

Документы были якобы выданы областным управлением Россельхознадзора и заверены печатью Белгородской областной ветеринарной станции по борьбе с болезнями. Польский ветврач обратился за разъяснением в областное управление ведомства, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Как показала проверка, указанной на печати организации «Белгородская областная ветстанция по борьбе с болезнями», вообще не существует. Владельцы кошек, как следует из документов, якобы проживают в Белгороде на ул. Ленина, 112 и по ул. Попова, 5а. Однако улицы Ленина в областном центре уже нет, как нет и дома с таким номером, нет дома № 5а и по улице Попова.

Также в июле этого года по подобным сертификатам, подписанным тем же врачом, уже пытались вывезти четырех собак.

ИСТОЧНИК KP.RU