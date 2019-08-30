В Белгороде установят первый накопитель электроэнергии

СЕГОДНЯ 12:58 2019-08-30T12:58:50+03:00

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В этом году «Россети Центр Белгородэнерго» установит в Белгороде первую в ЦФО инновационную систему накопления энергии (СНЭ) в густонаселенном микрорайоне «Юго-Западный». Накопитель электроэнергии мощностью 10 кВА и номинальной энергоемкостью 53,28 кВт*ч будет подключен к двухкилометровому участку воздушной линии 0,4 кВ №2 от ТП 980 ПС 110 кВ «Западная» для повышения качества электроснабжения проживающих здесь белгородцев.

Во время минимального потребления устройство будет накапливать электроэнергию, чтобы затем, в часы максимальных нагрузок, выдавать ее в сеть, компенсируя потери напряжения. Накопитель обеспечит пофазный мониторинг уровня напряжения и регулировку выдаваемой мощности. Преобразователь напряжения, управляемый контроллером, будет обеспечивать нормативный уровень напряжения на каждой фазе.

СНЭ реализована на базе современной литий-ионной аккумуляторной батареи, оснащенной зарядным устройством и автоматическими системами управления, учета электроэнергии, устройством защиты от перегрузок, простым и надежным оборудованием телемеханики и связи, обеспечивающим передачу в ЦУС Белгородэнерго данных о наличии или отсутствии напряжения в сети.

По расчетам специалистов, использование СНЭ в непосредственной близости к потребителю значительно снизит нагрузку на электросетевое оборудование, устранит режим перегрузки, улучшит качество и надежность электроснабжения. Технология хорошо отработана и широко применяется в различных установках, а в энергетике России пока практически отсутствует. Системы накопления сделают электроэнергию запасаемой и портативной, снимая необходимость строгой одновременности процессов ее генерации и потребления.

ИСТОЧНИК KP.RU