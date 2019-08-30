Белгородскую облдуму может возглавить Наталья Полуянова

СЕГОДНЯ 14:14 2019-08-30T14:14:27+03:00

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Всего на пост спикера претендовало два депутата облдумы – члены фракции «Единой России»: Наталья Полуянова и Николай Шаталов. Наталья Полуянова получила 137 голосов, ее коллега по фракции – всего 2. Голосование было альтернативным. Кто возглавит областную думу, будет ясно после выборов, которые состоятся 12 сентября.

Напомним, что предыдущий председатель Белгородской областной думы Василий Потрясаев сложил свои полномочия 13 июня этого года. С тех пор обязанности спикера исполняет вице-спикер Александр Скляров. Но Василий Потрясаев продолжает оставаться депутатом облдумы и возглавляет в ней партию власти.

Наталья Полуянова является секретарем Белгородского регионального отделения «Единой России». Депутатом облдумы она стала меньше года назад. Но очень скоро ее выбрали первым вице-спикером. До этого Наталья Полуянова возглавляли областной департамент образования.

ИСТОЧНИК KP.RU