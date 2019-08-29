2019-08-29T09:38:03+03:00
Звезды

В белгородском ботаническом саду состоится закрытие сезона Openair «НеслуЧайные встречи»

Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены
Ирина ТАРАСОВА
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В белгородском ботаническом саду состоится закрытие сезона Openair «НеслуЧайные встречи». Фото пресс-службы Белгородской филармонии.В белгородском ботаническом саду состоится закрытие сезона Openair «НеслуЧайные встречи». Фото пресс-службы Белгородской филармонии.
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Сегодня, 29 августа, в амфитеатре ботанического сада состоится закрытие сезона Openair «НеслуЧайные встречи». Горожане успели полюбить этот ставший традиционным летний совместный проект НИУ «БелГУ» и Белгородской государственной филармонии. И провожают его, как и уходящее лето, с грустью.

Завершится августовский цикл музыкальных встреч большой концертной программой «Как молоды мы были». Оркестр русских народных инструментов под управлением заслуженного работника культуры Евгения Алешникова, ансамбль солистов академического хора и солисты филармонии исполнят музыкальные композиции и популярные песни разных лет.

Перед началом концерта гости «НеслуЧайных встреч» смогут побывать на экскурсии по ботаническому саду. В торжественном закрытии сезона примут участие ректор НИУ «БелГУ» профессор Олег Полухин и директор Белгородской государственной филармонии Светлана Боруха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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