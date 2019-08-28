2019-08-28T14:28:24+03:00
Общество

В мэрии Белгорода вновь поменяли начальника одного из ведущих департаментов города

Александр Агарков возглавил департамент городского хозяйства областного центра
Ирина ТАРАСОВА
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Фото сайта органов местного управления Белгорода.Фото сайта органов местного управления Белгорода.
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В мэрии Белгорода один за другим меняют начальников. Так, стало известно, что новым начальником департамента городского хозяйства назначен Александр Агарков, который до этого работал начальником отдела реализации программ по переработке ТКО департамента ЖКХ Белгородской области.

Отметим, что еще 16 августа Александр Немыкин, который занимал эту должность и прославился рядом весьма непопулярных у белгородцев решений, опровергал информацию о своем увольнении. Он категорически заявил тогда, что никаких заявлений не писал и продолжает работу.

Интересно, что в конце прошлой недели в мэрии со своей должности ушел начальник управления регулирования и контроля организации строительства Денис Бусыгин. В пятницу, 23 августа, чиновник написал заявление по собственному желанию.

До него вице-мэр Белгорода Владимир Ермолин покинул свою должность. Он отвечал за вопросы безопасности и проработал в этой должности всего несколько месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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