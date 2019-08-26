2019-08-26T19:09:17+03:00
Звезды

Белгородский театр «Новая сцене-2» получил грант на фестивале «Таврида Арт»

Спектакль «Я здесь» основан на историях из жизни воспитанниц Новооскольской женской колонии для несовершеннолетних
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото сообщества Театр "Новая сцена-2" ВКонтакте.Фото сообщества Театр "Новая сцена-2" ВКонтакте.
Изменить размер текста:

Проект вербативного спектакля «Я здесь», в основу которого положены истории жизни воспитанниц Новооскольской женской колонии для несовершеннолетних, получил грант в размере 650 тысяч рублей на фестивале «Тарида Арт». проект защищала актриса театра Наталия Гаранина.

Сообщение о победе появилось в группе ВКонтакте театра и сразу же посыпались поздравления ребятам, которые так достойно представили регион.

Фото сообщества Театр "Новая сцена-2" ВКонтакте.

Фото сообщества Театр "Новая сцена-2" ВКонтакте.

Напомним, что делегация от Белгородской области уехала на крымский фестиваль 19 августа с желанием победить. И вот – такой успех.

Увидеть победителей, правда, с другим спектаклем, «Планета», Евгений Гришковец, можно 28 августа в шоу-ресторане «Зима». Все подробности здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгородской области прошел Международный фестиваль «Юсуповские собрания»
В Старом Осколе мошенницы продают пенсионерам озонаторы, превышающие стоимость в 5 раз
Полезный подарок первоклассникам
Фасад центрального белгородского ЗАГСа обновят к ноябрю
«Салют Белгород» на своем поле одержал первую победу в чемпионате группы «Центр»
Накануне 1 сентября в Белгороде пройдет прием граждан по вопросам взыскания алиментов
В Белгороде в столкновении пассажирского автобуса и легковушки пострадали люди
Белгородцам не советуют посещать пляжи
В Белгороде нашли двух пропавших подростков
В Белгородской области в ДТП пострадал 8-месячный ребенок
В Белгороде приказом мэра упразднили старую маршрутную сеть
В Белгороде старую водонапорную башню тушили почти час
В Белгороде с 1 сентября подорожает детский сад
В Белгородской области пьяная автоледи врезалась в забор, после чего покусала и исцарапала сотрудника ДПС
Белгородский стрелок Андрей Кожемякин завоевал золото в Сербии
За два последних дня в Белгородском регионе утонули двое мужчин
Белгородская область не смогла удержать зарплаты учителям на уровне майских указов президента
Сбербанк поможет собрать детей в школу быстро и выгодно
Мэрия Белгорода распродаст свои дорогие авто
Белгородские энергетики проводят осмотры ЛЭП с помощью беспилотников
В Белгороде росгвардейцы провели чемпионат по волейболу
Белгородское сельскохозяйственное предприятие едва не лишилось имущества из-за долгов
Отдельно взятый Губкин заявил о своем выходе из состава Белгородской области
В Белгороде полицейские помогли мужчине, который потерял сознание