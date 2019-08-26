Белгородский театр «Новая сцене-2» получил грант на фестивале «Таврида Арт»
Проект вербативного спектакля «Я здесь», в основу которого положены истории жизни воспитанниц Новооскольской женской колонии для несовершеннолетних, получил грант в размере 650 тысяч рублей на фестивале «Тарида Арт». проект защищала актриса театра Наталия Гаранина.
Сообщение о победе появилось в группе ВКонтакте театра и сразу же посыпались поздравления ребятам, которые так достойно представили регион.
Фото сообщества Театр "Новая сцена-2" ВКонтакте.
Напомним, что делегация от Белгородской области уехала на крымский фестиваль 19 августа с желанием победить. И вот – такой успех.
Увидеть победителей, правда, с другим спектаклем, «Планета», Евгений Гришковец, можно 28 августа в шоу-ресторане «Зима». Все подробности здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU