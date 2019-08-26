Белгородский театр «Новая сцене-2» получил грант на фестивале «Таврида Арт»

СЕГОДНЯ 19:09 2019-08-26T19:09:17+03:00

Спектакль «Я здесь» основан на историях из жизни воспитанниц Новооскольской женской колонии для несовершеннолетних

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Проект вербативного спектакля «Я здесь», в основу которого положены истории жизни воспитанниц Новооскольской женской колонии для несовершеннолетних, получил грант в размере 650 тысяч рублей на фестивале «Тарида Арт». проект защищала актриса театра Наталия Гаранина.

Сообщение о победе появилось в группе ВКонтакте театра и сразу же посыпались поздравления ребятам, которые так достойно представили регион.

Фото сообщества Театр "Новая сцена-2" ВКонтакте.

Напомним, что делегация от Белгородской области уехала на крымский фестиваль 19 августа с желанием победить. И вот – такой успех.

Увидеть победителей, правда, с другим спектаклем, «Планета», Евгений Гришковец, можно 28 августа в шоу-ресторане «Зима». Все подробности здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU