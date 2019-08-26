В Белгороде в столкновении пассажирского автобуса и легковушки пострадали люди
В Белгороде в ночь на понедельник произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. Есть пострадавшие. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.
В сообщении, в частности, сказано, что «на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в городе Белгород на пересечении улицы Мичурина и проспекта Богдана Хмельницкого. Произошло столкновение автобуса «НефаАЗ» и автомобиля Renault Logan. Имеются пострадавшие».
О количестве пострадавших пока не сообщается. Помощь на месте аварии оказывали 9 спасателей и полицейских, в том числе от МЧС 3 человека и 1 единица техники.
ИСТОЧНИК KP.RU