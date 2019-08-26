2019-08-26T08:09:24+03:00
Происшествия

В Белгороде в столкновении пассажирского автобуса и легковушки пострадали люди

ДТП произошло в ночь с воскресенья на понедельник
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде в столкновении пассажирского автобуса и легковушки пострадали люди.В Белгороде в столкновении пассажирского автобуса и легковушки пострадали люди.Фото: "КП" Архив
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В Белгороде в ночь на понедельник произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. Есть пострадавшие. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

В сообщении, в частности, сказано, что «на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в городе Белгород на пересечении улицы Мичурина и проспекта Богдана Хмельницкого. Произошло столкновение автобуса «НефаАЗ» и автомобиля Renault Logan. Имеются пострадавшие».

О количестве пострадавших пока не сообщается. Помощь на месте аварии оказывали 9 спасателей и полицейских, в том числе от МЧС 3 человека и 1 единица техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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