Белгородцам не советуют посещать пляжи

25 Авг. 21:21 2019-08-25T21:21:06+03:00

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Несмотря на то, что все еще стоит жаркое лето, купальный сезон в регионе завершен, сообщают в Главном управлении МЧС. Так, воскресенье 25 августа стало последним днем, когда еще можно было отдыхать у водоемов, не опасаясь за последствия. Но с понедельника спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от купания в водоемах.

Связано это, в первую очередь, с тем, что санитарное состояние воды и ее температура не соответствуют нормам. Во многих реках, прудах и озерах области вода «цветет», что делает ее абсолютно непригодной для купания. Касается это и оборудованных пляжей. Спасатели советует проявить осторожность и воздержаться от водных процедур, тем более, что качество их весьма сомнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU