2019-08-25T18:56:44+03:00
Общество

В Белгороде нашли двух пропавших подростков

Парня и девушку искали две недели
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде нашли двух пропавших подростков.В Белгороде нашли двух пропавших подростков.Фото: "КП" Архив
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В полиции Белгорода сообщили, что несовершеннолетние парень и девушка, которых искали две недели, найдены. О месте, где они все это время находились, ничего не сообщается.

В УМВД Белгородской области также сообщили, что в отношении подростков никаких противоправных действий не предпринималось, жизни и здоровью их ничего не угрожает, и что с ними сейчас проводят профилактическую работу специалисты комиссии по делам несовершеннолетних.

Напомним, что 15-летняя девушка пропала 13 августа и на следующий день ее объявили в розыск. В тот же день пропал и 17-летний парень, который также был объявлен в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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