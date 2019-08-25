В Белгороде нашли двух пропавших подростков

СЕГОДНЯ 18:56 2019-08-25T18:56:44+03:00

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В полиции Белгорода сообщили, что несовершеннолетние парень и девушка, которых искали две недели, найдены. О месте, где они все это время находились, ничего не сообщается.

В УМВД Белгородской области также сообщили, что в отношении подростков никаких противоправных действий не предпринималось, жизни и здоровью их ничего не угрожает, и что с ними сейчас проводят профилактическую работу специалисты комиссии по делам несовершеннолетних.

Напомним, что 15-летняя девушка пропала 13 августа и на следующий день ее объявили в розыск. В тот же день пропал и 17-летний парень, который также был объявлен в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU