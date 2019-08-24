2019-08-24T14:38:20+03:00
Общество

В Белгороде старую водонапорную башню тушили почти час

Старая башня была заброшена, как и территории хлеббазы, на которой она расположена
Ирина ТАРАСОВА
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Фото из группы ВКонтакте «Белгород - это интересно».Фото из группы ВКонтакте «Белгород - это интересно».
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Звонок в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступил 23 августа около восьми вечера. Очевидцы сообщили, что на территории заброшенной хлеббазы горит старая водонапорная башня. Три пожарных расчета, которые выехали на место происшествия, сообщили о локализации пожара в 20.15. Но для того, чтобы полностью справиться с огнем, понадобилось еще около часа.

Причины пожара выясняются. Но самая вероятная – могло вспыхнуть коммуникационное оборудование, которое установил на высоте провайдер.

Отметим, что на территории Белгородского региона насчитывается около тысячи водонапорных башен. Из них около ста являются бесхозными

ИСТОЧНИК KP.RU

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