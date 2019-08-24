В Белгороде старую водонапорную башню тушили почти час
Звонок в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступил 23 августа около восьми вечера. Очевидцы сообщили, что на территории заброшенной хлеббазы горит старая водонапорная башня. Три пожарных расчета, которые выехали на место происшествия, сообщили о локализации пожара в 20.15. Но для того, чтобы полностью справиться с огнем, понадобилось еще около часа.
Причины пожара выясняются. Но самая вероятная – могло вспыхнуть коммуникационное оборудование, которое установил на высоте провайдер.
Отметим, что на территории Белгородского региона насчитывается около тысячи водонапорных башен. Из них около ста являются бесхозными
ИСТОЧНИК KP.RU