2019-08-24T11:34:10+03:00
Общество

В Белгороде с 1 сентября подорожает детский сад

Причиной стало повышение цен на стоимость продуктов в регионе
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде с 1 сентября подорожает детский сад.В Белгороде с 1 сентября подорожает детский сад.Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области руководитель управления образования администрации Белгорода Ирина Гричаникова подписала документ, согласно которому с 1 сентября за одного ребенка в детском саду родители будут платить 100 рублей в день (соответственно 2 200 рублей ежемесячно). В приказе, который подписан 15 сентября, сказано, что причиной такого решения стал рост цен на основные продукты питания. Другой фактор –установление максимального размера родительской платы постановлением правительства региона.

Отметим, что максимальный размер родительской платы в Белгороде составляет 2 760 рублей, а в Белгородском районе – 1900 рублей. При этом с расчет максимального размера родительской платы не включены расходы, связанные с обучением детей, а также расходы на содержание детского сада и оплату коммунальных услуг.

Компенсацию будут рассчитывать, исходя из стоимости в 1 900 рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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