В Белгородской области пьяная автоледи врезалась в забор, после чего покусала и исцарапала сотрудника ДПС

СЕГОДНЯ 20:13 2019-08-23T20:13:04+03:00

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Инцидент произошел 4 августа в поселке Уразово Валуйского городского округа. Посреди бела дня на одной из улиц «Митцубиси Лансер» влетела в забор частного дома. К счастью, никто не пострадал. Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС обнаружили за рулем иномарки по внешним признакам нетрезвую 42-летнюю даму. Выходить из машины она не хотела.

- По предварительным данным, после непродолжительных переговоров женщина все-таки выполнила требование полицейских, однако попыталась скрыться. На законные требования сотрудников ГИБДД оставаться на месте автомобилистка ответила грубой нецензурной бранью, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Во время составления протокола автоледи устроила целое шоу. По версии следствия, она нанесла полицейскому несколько ударов руками по голове, укусила инспектора, а также расцарапала ему руку и лицо.

По данным пресс-службы регионального Следкома, за применение насилия к представителю власти в отношении автомобилистки возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное за такое преступление – пять лет колонии. В полиции сообщили, что, помимо этого, ей грозит еще и административное наказание за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

ИСТОЧНИК KP.RU