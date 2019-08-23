Белгородский стрелок Андрей Кожемякин завоевал золото в Сербии

СЕГОДНЯ 18:45 2019-08-23T18:45:28+03:00

Болеем за наших: впереди – еще три дня соревнований!

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Сотрудник Главного управления МЧС России по Белгородской области Андрей Кожемякин продолжает покорять спортивные пьедесталы. Очередную золотую награду он завоевал на соревнованиях по пулевой стрельбе, которые проходят в Сербии. Соревнования среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата проходят с 21 по 27 августа. Поздравляем с победой и продолжаем болеть за наших!

Диспетчер службы пожаротушения Андрей Кожемякин выступает в составе сборной страны в соревнованиях, которые проходят в городе Нови Сад в Сербии. В командных соревнованиях в стрельбе из винтовки R-6 представители Российской Федерации Андрей Кожемякин, Татьяна Рябченко (Белгородская область) и Роберт Останин (Владикавказ) набрали наибольшее количество очков, завоевав золотую медаль.

Еще две золотые медали российской сборной принесли Татьяна Рябченко (Белгород) в упражнении R-6 и Сергей Филиппов (Саратов) в упражнении R-9.

Впереди еще три дня соревнований. Коллектив Главного управления МЧС России по Белгородской области поздравляет спортсменов, тренеров и представителей команды с уже завоеванными наградами и желает дальнейших побед!

ИСТОЧНИК KP.RU