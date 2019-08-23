2019-08-23T14:30:29+03:00
Общество

За два последних дня в Белгородском регионе утонули двое мужчин

Оба тела извлекли из водоемов, не предназначенных для купания
Ирина ТАРАСОВА
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За два последних дня в Белгородском регионе утонули двое мужчин.За два последних дня в Белгородском регионе утонули двое мужчин.Фото: "КП" Архив
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Сегодня утром, 23 августа, произошла трагедия на водоеме села Погореловка Корочанского района, сообщает региональная пресс-служба ГУ МЧС России. Водолазы поисково-спасательной службы извлекли тело утонувшего мужчины. Накануне, 22 августа, спасателям поступило сообщение о происшествии на водоеме по улице Кутузова, что в Белгороде. На место происшествия выехала специальная бригада, которая достала тело утонувшего. Оба водоема не были оборудованы для купания.

Региональное МЧС еще раз напоминает, что купаться в запрещенных местах опасно и для здоровья, и для жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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