Мэрия Белгорода распродаст свои дорогие авто

СЕГОДНЯ 11:54 2019-08-23T11:54:29+03:00

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Экономичные «Логаны», которые должны закупить взамен дорогих «Тойот», появятся у чиновников белгородской мэрии к октябрю. Но на покупку новеньких машин в мэрии намерены потратить 18,2 миллиона рублей. Сколько получат на продаже дорогих машин чиновников, пока не ясно. Первый этап торгов в мэрии наметили только на 1 ноября.

Глава администрации города Юрий Галдун написал на своей страничке в соцсети «ВКонтакте», что к 5 октября в мэрии появится 25 машин марки «Логан». В частности, главный городской чиновник написал: «В настоящее время мэрией ведется работа по подготовке необходимых документов для проведения первого этапа электронных аукционов по продаже 34 автотранспортных средств из старого парка. С учетом всех процедур проведение первого этапа продажи планируется к 1 ноября текущего года».

Ранее мэр сообщал о своем намерении заменить дорогой автотранспорт более экономичным, чтобы снизить расходы. Поставить новенькие машины должно предприятие «Авто-Белогорье».

ИСТОЧНИК KP.RU