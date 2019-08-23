2019-08-23T10:35:22+03:00
Общество

Белгородские энергетики проводят осмотры ЛЭП с помощью беспилотников

Квадрокоптеры оборудованы видеокамерами и обеспечивают дальность полета порядка 2 километров
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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Специалисты «Россети Центр Белгородэнерго» приступили к обследованию воздушных ЛЭП с помощью беспилотных летательных аппаратов. В распоряжение служб диагностики и линий электропередачи филиала поступили первые три квадрокоптера.

Новое оборудование приобретено для повышения эффективности плановых и аварийных осмотров ЛЭП 35-110 кВ, так как без привлечения большого количества техники и персонала позволяет получить достоверные данные о техническом состоянии оборудования, точно спланировать работы по ремонтам, расчистке и расширению просек и обеспечить качественный контроль их выполнения.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Для управления аппаратами специальное обучение прошли восемь сотрудников Белгородэнерго. По словам начальника службы линий электропередачи Белгородэнерго Дмитрия Пятигора, облет труднодоступных участков выполняется значительно быстрее обычных осмотров. После этого сами операторы БПЛА детально анализируют отснятый материал на предмет выявления дефектов оборудования, а специалисты службы ЛЭП намечают мероприятия по их устранению.

- Плановый мониторинг состояния линий проводится в комплексе. Мы проверяем состояние охранных зон, существующие габариты проводов, целостность изоляции, наклоны опор, состояние диспетчерских наименований и другие моменты, — отметил Дмитрий Пятигор.

При аварийных отключениях применение беспилотников позволяет на отключившейся линии оперативно определить место повреждения. В результате время выяснения причин неисправности снижается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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