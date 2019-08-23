2019-08-23T10:31:38+03:00
Спорт

В Белгороде росгвардейцы провели чемпионат по волейболу

Команда ОМОН заняла высшую ступень пьедестала
Ирина ТАРАСОВА
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Фото:пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.Фото:пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.
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Ко Дню Государственного флага Российской Федерации в Белгороде прошел чемпионат по волейболу среди росгвардейцев. За почетные трофеи турнира боролись более 50 спортсменов, представляющих команды ОМОН, вневедомственной охраны и территориального Управления Росгвардии. Команда ОМОН стала лучшей, заняв высшую ступень пьедестала почета.

Всем победителям и призерам чемпионата были вручены грамоты и медали, а команде-победителю переходящий кубок. Полковник Василий Ермоленко, завершая чемпионат, подчеркнул:

- Сегодня, вы показали зрелищную игру и достойные результаты. Желаю вам не останавливаться на достигнутом и совершенствовать свое мастерство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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