В Белгороде росгвардейцы провели чемпионат по волейболу

СЕГОДНЯ 10:31 2019-08-23T10:31:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Ко Дню Государственного флага Российской Федерации в Белгороде прошел чемпионат по волейболу среди росгвардейцев. За почетные трофеи турнира боролись более 50 спортсменов, представляющих команды ОМОН, вневедомственной охраны и территориального Управления Росгвардии. Команда ОМОН стала лучшей, заняв высшую ступень пьедестала почета.

Всем победителям и призерам чемпионата были вручены грамоты и медали, а команде-победителю переходящий кубок. Полковник Василий Ермоленко, завершая чемпионат, подчеркнул:

- Сегодня, вы показали зрелищную игру и достойные результаты. Желаю вам не останавливаться на достигнутом и совершенствовать свое мастерство.

ИСТОЧНИК KP.RU