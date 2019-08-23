Белгородское сельскохозяйственное предприятие едва не лишилось имущества из-за долгов

СЕГОДНЯ 09:24 2019-08-23T09:24:10+03:00

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Арест и угроза реализации сельскохозяйственной техники вынудила белгородский авторемонтный завод оплатить задолженность в размере 1 миллиона 250 тысяч рублей.

В поселке Томаровка завод, занимающийся изготовлением и ремонтом крупной сельскохозяйственной техники долгое время не оплачивал налоговые платежи. В результате федеральная налоговая служба Белгородской области обратилась с постановлением о взыскании задолженности по налоговым платежам через службу судебных приставов.Взыскание судебными приставами неоплаченных налогов с томаровского завода производится не в первый раз, поэтому запрет регистрационных действий в отношении транспортных средств предприятия не оказал нужного результата. Тогда работники Яковлевского районного отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области выехали по месту деятельности организации-должника и арестовали сеялки, принадлежащие предприятию. Но и эта мера так же не дала результатов.

Только перспектива продажи имущества заставила руководство поспешить с выплатой задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU