2019-08-22T19:08:17+03:00
Общество

Отдельно взятый Губкин заявил о своем выходе из состава Белгородской области

В День Государственного флага России губкинцы захотели стать частью Сербии
Ирина ТАРАСОВА
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В День Государственного флага России губкинцы захотели стать частью Сербии. Фото из открытых источников.В День Государственного флага России губкинцы захотели стать частью Сербии. Фото из открытых источников.Фото: Соцсети
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В Губкине в микрорайоне «Лебеди» над зданием Центра культурного развития «Лебединец» повесили перевернутый флаг России. И произошло это в аккурат в День государственного флага России. Губкинцы, которые разместили фото перевернутого флага (т.е. флага Сербии) в соцсетях, недоумевают по этому поводу: что это - новая попытка войти в состав Сербии? Или нарушение порядка использования государственных символов РФ?! И надеются, что ответ на этот вопрос даст прокуратура, куда было сообщено о случившемся.

Кстати, сообщается и о том, что до этого случая перевернутый флаг уже висел над администрацией города. Было это в июле, всего месяц назад, так что просматривается настойчивое желание представителей власти города войти в состав Сербии хотя бы таким явочным ( вернее, заявочным) порядком.

Также возмущенные фактом искажения государственной символики да еще в праздничный день губкинцы интересуются, понесет ли мэр города Анатолий Кретов политическую ответственность за случившиеся?

Напомним, что история триколора в России насчитывает более трех сотен лет. Считается, что впервые бело-сине-красный флаг был поднят на русском военном корабле «Орел» во времена правления царя Алексея Михайловича. В 1705 году Петр I издал указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг. Сам начертил образец и определил порядок горизонтальных полос.

Кстати, во многих странах считается плохой приметой, когда вывешивают перевернутый флаг. А в некоторых это делают только по случаю глубокого траура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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