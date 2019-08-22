2019-08-22T18:20:39+03:00
Общество

В Белгороде полицейские помогли мужчине, который потерял сознание

Сотрудники ППС оказали белгородцу первую помощь
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Вчера около часа дня, патрулируя улицы города, сотрудники ППС городского УМВД заметили на автобусной остановке в районе центрального рынка скопление людей. Лейтенант полиции Владимир Ярош и сержант полиции Александр Петров остановились у места происшествия, чтобы выяснить, в чем же дело. На лавочке в полулежачем положении они увидели мужчину без сознания. Со слов очевидцев, у белгородца уже посинели лицо и руки.

По предварительным данным, 58-летнему горожанину стало плохо с сердцем, и он какое-то время просидел на лавочке у остановки. А потом потерял сознание.

Сотрудники полиции, оценив обстановку, вызвали белгородцу скорую. Затем переложили мужчину на землю и сделали непрямой массаж сердца. В результате реанимации у пострадавшего появились пульс и дыхание. Машина скорой отвезла его в больницу.

Спустя пару часов, полицейские выяснили, что мужчина, находясь в лечебном учреждении, пришел в себя, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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