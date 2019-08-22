СЕГОДНЯ 15:01 2019-08-22T15:01:31+03:00

В Белгороде спасают рыбу, пересаживая ее из «грязного» пруда в чистый . Фото: "КП" Архив

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Тревогу забили местные жители, сообщив о всплывшей рыбе, неприятных запахах и изменениях цвета воды в пруду микрорайона "Оскочное". И пока представители природоохранных ведомств берут пробы и решают, что делать, белгородцы вылавливают вялую рыбу, зачастую она «оживает» на глазах в чистой воде. Рыбу транспортируют в пруд "Болтушка".

Представители отдела охраны окружающей среды администрации Белгорода совместно с управлением экологического и охотничьего надзора Белгородской области, управлением по делам ГО и ЧС города, управлением Белгорблагоустройство и управы №16 выехали на место происшествия. Здесь специалисты центра исследования воды ГУП «Белводоканал» произвели отбор проб воды. Результаты анализа для определения причин мора рыбы будут представлены не позднее двух недель с момента проведения отбора проб.

ИСТОЧНИК KP.RU