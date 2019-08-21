Белгородку подозревают в интернет-разводе с коллекционной куклой
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Белгороду раскрыли очередное интернет-мошенничество. По предварительным данным, 35-летняя жительница областного центра разместила в сети объявление о продаже коллекционной куклы. Однако прощаться с ней она, похоже, не собиралась. После того, как покупательница перечислила белгородке деньги, та перестала выходить на связь.
- Жертвой обмана стала 49-летняяя жительница Волгоградской области. Она перевела в качестве задатка 6 тысяч рублей, а через некоторые время оплатила стоимостью куклы полностью. Сумма ущерба составила 7 250 рублей, - сообщили в пресс-службе областного главка МВД.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба. Предполагаемой злоумышленнице может грозить до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU