2019-08-21T12:35:39+03:00
Происшествия

Две автомобилистки столкнулись на трассе Белгород – Новая Деревня

Управлявшая «Маздой» 23-летняя девушка получила травмы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.
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Дорожно-транспортное происшествие случилось в пять вечера 20 августа на первом километре автодороги «Белгород – Новая Деревня». По предварительным данным, 39-летняя автомобилистка на «Хендай Солярис» не выдержала дистанцию до ехавшей впереди «Мазды», которой управляла 23-летняя девушка. При столкновении последняя получила травмы. Всего за сутки на дорогах региона произошло четыре ДТП. Два из них в Старооскольском городском округе. В селе Чужиково 67-летний водитель «СеАЗа» сбил 91-летнюю женщину. По предварительным данным, она пересекала проезжую часть не по пешеходном переходу. Пенсионерка получила травмы. На Первом Архангельском переулке Старого Оскола столкнулись «Ниссан» под управлением 38-летнего мужчины и «ГАЗ», за рулем которого находился 51-летний водитель. В ДТП пострадал водитель легковушки. Еще одна авария произошла утром того же дня на улице Красная в городе Бирюч. По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля «Форд Фиеста» не выбрал безопасную скорость и, наскочив на бордюрный камень, не справился с управлением. Машина вылетела на встречку, где произошло столкновение с автомобилем «ЗАЗ» под управлением 63-летнего мужчины. Водитель «Форда» получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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