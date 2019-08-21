2019-08-21T11:42:15+03:00
Общество

В «Экстрим – Круиз» отправились члены Белгородского отделения Всероссийского общества слепых

Туристы преодолели более 70 километров по водной глади
Ирина ТАРАСОВА
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Фото сайта белгородского отделения Всероссийского общества слепых.Фото сайта белгородского отделения Всероссийского общества слепых.
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В «Экстрим-Еруиз» по реке Оскол отправились члены Белгородского отделения Всероссийского общества слепых. Сплав, который стартовал около села Холки в Чернянском районе проходил три дня. За это время туристы преодолели более 70 километров.

В круиз отправились 24 человека (12 экипажей) из восьми муниципалитетов Белгородской области. Душевно были организованы проводы силами местной районной администрации и представителями Чернянской МО ВОС, которые не только были щедры на добрые пожелания, но и организовали полевую кашу с чаем под песни коллектива художественной самодеятельности хора «Возрождение» Чернянской МО ВОС. Также, по доброй традиции, отслужил молебен протоиерей священнослужитель Холковского мужского монастыря - отец Сергий. Представители МЧС и старший по сплаву – Игорь Чуйков провели подробный инструктаж для участников круиза.

В течение трех дней все «сплавщики» смогли не только хорошо провести время, но и окрепнуть физически, вдоволь пообщаться у костра, познакомиться с красотами Белгородчины. Мероприятие курировало Управление физической культуры и спорта Белгородской области, и поддержали ряд партнерских организаций.

Все 24 участника «Экстрим-Круиза» успешно добрались до центрального пряжа поселка Волоконовка, который стал последней точкой трехдневного маршрута. Их также тепло встречали, как и провожали. Все участники «Экстрим – Круиза» были награждены грамотами и призами. Торжественная встреча завершилась традиционным застольем с полевой кашей и душистым чаем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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