Заместитель мэра Белгорода уходит со своего поста

СЕГОДНЯ 16:20 2019-08-20T16:20:42+03:00

Не проработав и трех месяцев, с должности заместителя мэра по безопасности уходит Владимир Ермолин. Фото администрации Белгорода.

Не проработав и трех месяцев, с должности заместителя мэра по безопасности уходит Владимир Ермолин

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В мэрии Белгорода продолжаются кадровые перестановки. Так, не проработав и трех месяцев, с должности заместителя мэра по безопасности уходит Владимир Ермолин. Мэр города Юрий Галдун подписал соответствующее распоряжение, подтвердили в пресс-службе администрации.

Где продолжит свою работу Владимир Ермолин, ничего не сообщается. На свой пост в мэрию чиновник был назначен 30 апреля. В его обязанности, в частности, входили организация обеспечения безопасности жизнедеятельности населения городского округа «Город Белгород» во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти области, а также организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа «Город Белгород» и осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа.

Напомним, что чиновник до краткосрочной работы на посту заместителя мэра по безопасности возглавлял администрацию Крутологского сельского поселения Белгородского района. А также работал девять месяцев начальником управления экологической безопасности Белгородской области. Владимир Ермолин также занимал должность заместителя мэра по строительству, транспорту и ЖКХ администрации Белгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU