Заместитель мэра Белгорода уходит со своего поста
В мэрии Белгорода продолжаются кадровые перестановки. Так, не проработав и трех месяцев, с должности заместителя мэра по безопасности уходит Владимир Ермолин. Мэр города Юрий Галдун подписал соответствующее распоряжение, подтвердили в пресс-службе администрации.
Где продолжит свою работу Владимир Ермолин, ничего не сообщается. На свой пост в мэрию чиновник был назначен 30 апреля. В его обязанности, в частности, входили организация обеспечения безопасности жизнедеятельности населения городского округа «Город Белгород» во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти области, а также организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа «Город Белгород» и осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа.
Напомним, что чиновник до краткосрочной работы на посту заместителя мэра по безопасности возглавлял администрацию Крутологского сельского поселения Белгородского района. А также работал девять месяцев начальником управления экологической безопасности Белгородской области. Владимир Ермолин также занимал должность заместителя мэра по строительству, транспорту и ЖКХ администрации Белгорода.
ИСТОЧНИК KP.RU