2019-08-20T16:20:42+03:00
Общество

Заместитель мэра Белгорода уходит со своего поста

Не проработав и трех месяцев, с должности заместителя мэра по безопасности уходит Владимир Ермолин
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Не проработав и трех месяцев, с должности заместителя мэра по безопасности уходит Владимир Ермолин. Фото администрации Белгорода.Не проработав и трех месяцев, с должности заместителя мэра по безопасности уходит Владимир Ермолин. Фото администрации Белгорода.
Изменить размер текста:

В мэрии Белгорода продолжаются кадровые перестановки. Так, не проработав и трех месяцев, с должности заместителя мэра по безопасности уходит Владимир Ермолин. Мэр города Юрий Галдун подписал соответствующее распоряжение, подтвердили в пресс-службе администрации.

Где продолжит свою работу Владимир Ермолин, ничего не сообщается. На свой пост в мэрию чиновник был назначен 30 апреля. В его обязанности, в частности, входили организация обеспечения безопасности жизнедеятельности населения городского округа «Город Белгород» во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти области, а также организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа «Город Белгород» и осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа.

Напомним, что чиновник до краткосрочной работы на посту заместителя мэра по безопасности возглавлял администрацию Крутологского сельского поселения Белгородского района. А также работал девять месяцев начальником управления экологической безопасности Белгородской области. Владимир Ермолин также занимал должность заместителя мэра по строительству, транспорту и ЖКХ администрации Белгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
Белгородец, обливший кипятком гражданскую жену, отправится на принудительные работы
Департамент по работе с клиентами корпоративного блока банка «Открытие» возглавила Екатерина Чиркова
Власти Белгородской области помогут пчеловодам защитить свои права в суде
Белгородка, утопившая маленькую дочь в ванной, получила 1 год ограничения свободы
На белгородской границе задержали нарушителей государственной границы РФ
В Белгородской области стартовала новая акция «Умный дом. Безопасность» от «Ростелекома»
В Белгороде с торгов ушла новенькая машина должника класса "люкс" "Ягуар"
В Белгороде реконструируют школьные стадионы
Сегодня в Белгородской области не работает ряд телевизионных каналов
На территории Белгородской области нашли 16 взрывоопасных предметов
Пушкинскую библиотеку-музей в Белгороде отремонтируют за 3 миллиона рублей
Сотрудница белгородского банка воровала у своих клиентов
Банк УРАЛСИБ представил решение для банков-партнеров по подключению к Системе быстрых платежей
Белгородец из мест лишения свободы заплатил полмиллиона за смертельное ДТП