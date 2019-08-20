Белгородец, обливший кипятком гражданскую жену, отправится на принудительные работы
Два ведра горячей воды вылились на спящую женщину
Белгородец, обливший кипятком гражданскую жену, отправится на принудительные работы.Фото: "КП" Архив
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Житель Прохоровского района отработает 150 часов на обязательных работах за то, что ошпарил гражданскую супругу. Как выяснилось в ходе разбирательств, мужчина нагрел два ведра воды, чтобы принять ванну, но зацепил ковровое покрытие и опрокинул кипяток на спящую женщину.
В пресс-службе прокуратуры Белгородской области сообщают, что гражданской супруге мужчина причинил тяжкий вред здоровью. Мировой суд назначил белгородцу наказание в виде 150 часов обязательных работ. Он также обязан выплатить сумму, которая была потрачена на лечение пострадавшей. Она составляет 54 тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU