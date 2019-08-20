2019-08-20T13:13:13+03:00
Общество

Власти Белгородской области помогут пчеловодам защитить свои права в суде

Пчеловоды региона могут рассчитывать на квалифицированную юридическую помощь по любым вопросам
Ирина ТАРАСОВА
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Власти Белгородской области помогут пчеловодам защитить свои права в суде.Власти Белгородской области помогут пчеловодам защитить свои права в суде.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В этом году в пяти муниципальных образованиях Белгородской области пчеловоды понесли немалые убытки после гибели пчелосемей. О том, что белгородским пчеловодам, решившимся защищать свои права через суд, готовы помогать власти региона, оказывать квалифицированную юридическую помощь по любым вопросам, шла речь во время заседания круглого стола. Он проводился в рамках XIII ежегодной региональной выставки «Медовый спас» в конференц-зале «Белэкспоцентра».

Как подчеркивал председатель президиума БРОО «Общество пчеловодов» Виктор Золотарев, сложно оценить убытки, которые понесли пчеловоды после действий сельхозпредприятий. Вызывают обоснованную тревогу участившиеся случаи несоблюдения сельхозтоваропроизводителями регламентов химической обработки посевов, которые приводят к гибели или ощутимым потерям пчелосемей. Виктор Золотарев также говорил о том, что ущерб нанесен не только пчеловодству, но и растениеводству преступно бездумными действиями горе-хозяйственников. Ведь общеизвестно, что пчела не только дает мед, но и на 10-20% увеличивает результаты отрасли растениеводства.

Власти региона поддержали пчеловодов в их претензиях к землепользователям. Так, в департаменте АПК и воспроизводства окружающей среды области создана межведомственная комиссия по определению виновных в гибели пчел. В департаменте считают, что правомерное разрешение конфликта и возмещение потерь пчеловодам позволят не допустить повторения подобных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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