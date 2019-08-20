В Белгородской области стартовала новая акция «Умный дом. Безопасность» от «Ростелекома»

СЕГОДНЯ 10:47 2019-08-20T10:47:29+03:00

В комплект решения «Умный дом. Безопасность» входит контроллер, к которому можно подключить до 300 различных датчиков.

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Цифровой провайдер предложил белгородцам стать участниками акции «Умный дом. Безопасность (New)». При покупке одного из комплектов «Умного дома» («Базовый», «Расширенный» или «Управление») компания дарит год бесплатного обслуживания сервиса. Оборудование можно приобрести в рассрочку на 24 месяца.

- Сервис «Умный дом» от «Ростелекома» стал надежным помощником для владельцев недвижимости в Белгородской области. Наши клиенты могут быть уверены: если прорвет трубу, произойдет задымление или в помещение проникнет посторонний, они мгновенно узнают об этом и примут необходимые меры. Система позволяет абоненту видеть и слышать все, что происходит у него дома из любой точки мира, где есть интернет, - поделился Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

«Базовый» набор услуги состоит из датчиков открытия и движения, «Расширенный» дополняется сенсорами протечки и задымления, а «Управление» – умными розеткой и лампочкой.

При срабатывании датчиков и обнаружении подозрительной активности система сама оповестит хозяина через PUSH-уведомление на смартфоне, по SMS или электронной почте. Информация обо всех событиях, зафиксированных устройствами, хранится в защищенном облаке «Ростелекома» и доступна только абоненту сервиса.

Подробности об акции можно найти на сайте компании, в офисах продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома» и по бесплатному номеру горячей линии 8-800-450-0-150.

ИСТОЧНИК KP.RU