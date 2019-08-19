СЕГОДНЯ 17:01 2019-08-19T17:01:49+03:00

Сегодня в Белгородской области не работает ряд телевизионных каналов. Фото: "КП" Архив

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Сегодня, 19 августа, по Белгородской области временно могут быть недоступны РТРС-1, РТРС-2, Матч Страна, Че, Радио Маяк, Радио России. Такое отключение возможно будет происходить до 25 августа, сообщили на официальном сайте ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) в Белгородской области.

Связано это с тем, что на станциях проходят профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.

Подчеркивается, что некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями.

ИСТОЧНИК KP.RU