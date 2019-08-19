Сегодня в Белгородской области не работает ряд телевизионных каналов
Сегодня, 19 августа, по Белгородской области временно могут быть недоступны РТРС-1, РТРС-2, Матч Страна, Че, Радио Маяк, Радио России. Такое отключение возможно будет происходить до 25 августа, сообщили на официальном сайте ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) в Белгородской области.
Связано это с тем, что на станциях проходят профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.
Подчеркивается, что некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями.
ИСТОЧНИК KP.RU